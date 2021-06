Tour de France 2021, tappa 1: percorso, altimetria, favoriti e orari tv (Di venerdì 25 giugno 2021) Brest, 25 giugno 2021 " Parte da Brest sabato 26 giugno l'edizione 2021 del Tour de France con la tappa 1 che si preannuncia subito spettacolare. I 197 chilometri da Brest a Landerneau disegnano un ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Brest, 25 giugno" Parte da Brest sabato 26 giugno l'edizionedeldecon la1 che si preannuncia subito spettacolare. I 197 chilometri da Brest a Landerneau disegnano un ...

Advertising

cyclinside : Fabio Aru, niente Tour de France. Ma non dategli addosso! - - thejensie : RT @Giulia_DeMaio: ??Jens #Voigt, voce tecnica di #Eurosport, svela a #tuttoBICI i suoi favoriti per Le #Tour de France 2021 e scommette su.… - rtl1025 : ?? Parte il #TourdeFrance2021, giunta all’edizione numero 108: La corsa ha due favoriti: gli sloveni #Roglic e… - giadaborgato : RT @stefanorizzato: Dal 2022 sarà Tour de France anche al femminile… intanto domani torna La Course, dalle 8.15 in diretta su @RaiSport con… - sole24ore : Tra Europei e Olimpiadi scatta il Tour de France: Pogacar punta al bis, Roglic cerca il riscatto… -