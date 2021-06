Tottenham, Paratici mette gli occhi in casa Napoli: la situazione (Di venerdì 25 giugno 2021) Paratici è già in azione per rinforzare la rosa del Tottenham: nel mirino dell’ex CFO della Juve c’è Insigne Paratici è da pochi giorni responsabile del mercato del Tottenham dopo il divorzio dalla Juventus. Oltre alla questione allenatore, il dirigente piacentino ha iniziato le mosse per rinforzare la rosa degli ‘Spurs’. Paratici, presente nei giorni scorsi a Milano, guarda con attenzione al mercato italiano e avrebbe messo nel mirino Lorenzo Insigne, soprattutto se il fantasista non dovesse rinnovare (è in scadenza nel 2022) con il Napoli. Oltre al Tottenham – come ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021)è già in azione per rinforzare la rosa del: nel mirino dell’ex CFO della Juve c’è Insigneè da pochi giorni responsabile del mercato deldopo il divorzio dalla Juventus. Oltre alla questione allenatore, il dirigente piacentino ha iniziato le mosse per rinforzare la rosa degli ‘Spurs’., presente nei giorni scorsi a Milano, guarda con attenzione al mercato italiano e avrebbe messo nel mirino Lorenzo Insigne, soprattutto se il fantasista non dovesse rinnovare (è in scadenza nel 2022) con il. Oltre al– come ...

Advertising

tancredipalmeri : Paratici ha cominciato ad assaporare cosa vuol dire essere giudicato oltre confine. Adesso non ha più la rete comu… - AlfredoPedulla : Lo slogan “ciao #Fiorentina, andiamo al #Tottenham” ha lasciato, almeno per ora, tre persone con il cerino in mano:… - ZZiliani : Se dopo i disastri combinati alla #Juventus (il primo fu l’ingaggio suicida di #Ronaldo) il primo passo al… - Vittori71640823 : Fabio #Paratici è al lavoro per rafforzare il #Tottenham. La priorità è l'allenatore,l'obbiettivo è Nuno… - Paolo18030138 : RT @mirkonicolino: (#FabrizioRomano) 'Nuno #EspiritoSanto in pole per la panchina del #Tottenham. Paratici lo avrebbe voluto lo scorso anno… -