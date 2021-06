The Crown, Jonny Lee Miller sarà il primo ministro John Major (Di venerdì 25 giugno 2021) Lo ricorderete soprattutto per la parte di Sick Boy in Trainspotting e, più di recente, per quella di un moderno Sherlock Holmes nella serie americana Elementary. Ora Jonny Lee Miller è pronto a farsi conoscere al grande pubblico per un altro ruolo memorabile. sarà lui, infatti, a interpretare John Major, il primo ministro conservatore che ha guidato il Regno Unito dal 1900 al 1997, nella quinta stagione di The Crown. La produzione Netflix affronterà nei nuovi episodi proprio gli anni ’90, dopo il dominio thatcheriano descritto nello scorso ciclo di ... Leggi su wired (Di venerdì 25 giugno 2021) Lo ricorderete soprattutto per la parte di Sick Boy in Trainspotting e, più di recente, per quella di un moderno Sherlock Holmes nella serie americana Elementary. OraLeeè pronto a farsi conoscere al grande pubblico per un altro ruolo memorabile.lui, infatti, a interpretare, ilconservatore che ha guidato il Regno Unito dal 1900 al 1997, nella quinta stagione di The. La produzione Netflix affronterà nei nuovi episodi proprio gli anni ’90, dopo il dominio thatcheriano descritto nello scorso ciclo di ...

