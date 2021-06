The Crown, Jonny Lee Miller sarà il primo ministro John Major (Di venerdì 25 giugno 2021) L’attore di Trainspotting ed Elementary entra nel cast – completamente rinnovato – della quinta stagione della serie che racconta le vicende della famiglia reale inglese. Il suo ruolo: quello del premier che ha guidato il Regno Unito attraverso le sfide degli anni ’90 Lo ricorderete soprattutto per la parte di Sick Boy in Trainspotting e, più di recente, per quella di un moderno Sherlock Holmes nella serie americana Elementary. Ora Jonny Lee Miller è pronto a farsi conoscere al grande pubblico per un altro ruolo memorabile. sarà lui, infatti, a interpretare John Major, il primo ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 giugno 2021) L’attore di Trainspotting ed Elementary entra nel cast – completamente rinnovato – della quinta stagione della serie che racconta le vicende della famiglia reale inglese. Il suo ruolo: quello del premier che ha guidato il Regno Unito attraverso le sfide degli anni ’90 Lo ricorderete soprattutto per la parte di Sick Boy in Trainspotting e, più di recente, per quella di un moderno Sherlock Holmes nella serie americana Elementary. OraLeeè pronto a farsi conoscere al grande pubblico per un altro ruolo memorabile.lui, infatti, a interpretare, il...

