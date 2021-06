“The Crown”: annunciato un nuovo personaggio (Di venerdì 25 giugno 2021) Si tratta di Jonny Lee Miller Sulle pagine social di “The Crown” l’annuncio: Jonny Lee Miller entra nel cast della quarta stagione della serie Netflix. La serie, che racconta la storia della corona inglese, si arricchirà di un nuovo personaggio, ovvero John Major. Se il nome non vi dicesse nulla basterà dirvi che stato Primo Ministro inglese dal 28 novembre 1990 al 2 maggio 1997. Svolse anche un ruolo come ministro nei governi di Margaret Thatcher. Leggi anche: “The Crown” : la serie arriverà fino ai nostri giorni? Jonny Lee Miller, conosciuto soprattuto per film come Trainspotting ed Elementary, si unisce al cast ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 giugno 2021) Si tratta di Jonny Lee Miller Sulle pagine social di “The” l’annuncio: Jonny Lee Miller entra nel cast della quarta stagione della serie Netflix. La serie, che racconta la storia della corona inglese, si arricchirà di un, ovvero John Major. Se il nome non vi dicesse nulla basterà dirvi che stato Primo Ministro inglese dal 28 novembre 1990 al 2 maggio 1997. Svolse anche un ruolo come ministro nei governi di Margaret Thatcher. Leggi anche: “The” : la serie arriverà fino ai nostri giorni? Jonny Lee Miller, conosciuto soprattuto per film come Trainspotting ed Elementary, si unisce al cast ...

