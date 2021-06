Tennis: Sonego in finale ad Eastbourne, battuto Purcell (Di venerdì 25 giugno 2021) Lorenzo Sonego conquista la finale del torneo 250 di Eastbourne battendo in semifinale Max Purcello. Domani uno tra De Minaur e Soon-Woo Continua il grande momento del Tennis italiano. Dopo la vittoria di Berrettini al Queen’s, Lorenzo Sonego conquista la finale al 250 di Eastbourne. L’italiano ha sconfitto in tre set l’australiano Max Purcell 6-1 3-6 6-1, dominando il primo e il terzo set, dopo aver concesso il 2° all’avversario. Purcell ieri aveva sconfitto Andreas Seppi. In ... Leggi su zon (Di venerdì 25 giugno 2021) Lorenzoconquista ladel torneo 250 dibattendo in semiMaxo. Domani uno tra De Minaur e Soon-Woo Continua il grande momento delitaliano. Dopo la vittoria di Berrettini al Queen’s, Lorenzoconquista laal 250 di. L’italiano ha sconfitto in tre set l’australiano Max6-1 3-6 6-1, dominando il primo e il terzo set, dopo aver concesso il 2° all’avversario.ieri aveva sconfitto Andreas Seppi. In ...

