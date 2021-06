Tempesta d'amore, anticipazioni 26 giugno: la drastica decisione di Rosalie (Di venerdì 25 giugno 2021) Il ritorno di Rosalie Engel innescherà nuove divertenti e bizzarre dinamiche a Tempesta d'amore, come preannunciano le anticipazionidi sabato 26 giugno. La donna, dopo essersi impossessata di alcune banconote del rapimento di Tim che Ariane ha distribuito in paese per depistare le indagini, ha deciso di regalarsi una vacanza benessere nonostante il parere contrario di Michael. Al suo ritorno, i battibecchi tra lei e il medico saranno all'ordine del giorno spingendo la Engel a prendere una drastica decisione. Rosalie, infatti, esasperata e stressata per i ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 25 giugno 2021) Il ritorno diEngel innescherà nuove divertenti e bizzarre dinamiche ad', come preannunciano ledi sabato 26. La donna, dopo essersi impossessata di alcune banconote del rapimento di Tim che Ariane ha distribuito in paese per depistare le indagini, ha deciso di regalarsi una vacanza benessere nonostante il parere contrario di Michael. Al suo ritorno, i battibecchi tra lei e il medico saranno all'ordine del giorno spingendo la Engel a prendere una, infatti, esasperata e stressata per i ...

