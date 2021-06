Tajani: “Forza Italia mantiene un ruolo centrale a livello internazionale” (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA – “Consolidamento dell’integrazione europea. Promozione del dialogo tra Italia e Germania. Difesa dei valori cristiani e democratici. Forza Italia mantiene un ruolo centrale a livello internazionale”. E’ quanto afferma in un tweet Antonio Tajani (foto), vice presidente di Forza Italia, che questa mattina ha avuto un incontro con Nino Galetti, direttore della Fondazione Konrad Adenauer Stiftung. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA – “Consolidamento dell’integrazione europea. Promozione del dialogo trae Germania. Difesa dei valori cristiani e democratici.un”. E’ quanto afferma in un tweet Antonio(foto), vice presidente di, che questa mattina ha avuto un incontro con Nino Galetti, direttore della Fondazione Konrad Adenauer Stiftung. L'articolo L'Opinionista.

