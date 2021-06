Strage di Viareggio | il dibattito con Bonafede | Ranucci su “Etica | estetica e…profitto” | l’evento a 12 anni dall’incidente ferroviario

Advertising

ilfattovideo : Strage di Viareggio, il dibattito con Bonafede, Ranucci su “Etica, estetica e…profitto”: l’evento a 12 anni dall’in… - Naz_Viareggio : Torna la “Regatalonga“ da Viareggio a Forte Un sostegno ai familiari delle vittime della strage - globne : Strage di Viareggio, in diretta l’incontro “Educare alla responsabilità” con Gherardo Colombo e Ferruccio Sansa: “E… - Italia_Notizie : Strage di Viareggio, in diretta l’incontro “Educare alla responsabilità” con Gherardo Colombo e Ferruccio Sansa - zazoomblog : Strage di Viareggio in diretta l’incontro “Educare alla responsabilità” con Gherardo Colombo e Ferruccio Sansa -… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Viareggio

Il Fatto Quotidiano

...verità avendo anche costituito presso la Biblioteca Pietro Leopolda l'Armadio della Memoria per le stragi che hanno colpito la nostra regione dal Moby Prince allaferroviaria dialla ......verità avendo anche costituito presso la Biblioteca Pietro Leopolda l'Armadio della Memoria per le stragi che hanno colpito la nostra regione dal Moby Prince allaferroviaria dialla ...Domenica si svolge la 35esima edizione della Regatalonga, la veleggiata “per non dimenticare le vittime del 29 giugno”, il cui ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi in memoria delle vittime della ...“ Educare alla responsabilità ” è il tema del primo appuntamento in ricordo della strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno del 2009. Stasera, dalle 21, in diretta dalla sede della Croce Verde di Via ...