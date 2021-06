Stefano De Martino: il presentatore annuncia “Farò un film” (Di venerdì 25 giugno 2021) Stefano De Martino non smette di stupire: da ballerino a presentatore, ma non solo. Il conduttore ha annunciato che presto farà un film. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@StefanodeMartino) Stefano De Martino deve la sua popolarità al talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, quando nel 2009 partecipò insieme ad Emma Marrone, con la quale poi si fidanzò. Da li in poi la sua strada è stata solo in ... Leggi su formatonews (Di venerdì 25 giugno 2021)Denon smette di stupire: da ballerino a, ma non solo. Il conduttore hato che presto farà un. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDe(@deDedeve la sua popolarità al talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, quando nel 2009 partecipò insieme ad Emma Marrone, con la quale poi si fidanzò. Da li in poi la sua strada è stata solo in ...

Advertising

geniedreaming : comunque oggi “incontrato” stefano de martino in funicolare che conversava tranquillamente con i vecchietti, il mio… - xbrsmile : mannaggia la morte puttana Stefano De Martino a via Roma ma che cazzo ma io non incontrerò mai nessuno sono sfigata… - zazoomblog : Stefano De Martino eroe del momento ora si è superato: mai fatto prima - #Stefano #Martino #momento #superato: - PasqualeMarro : #StefanoDeMartino fuori dagli schemi: la prova che nessuno si aspettava - ReTwitStorm_ita : “#Finalmente #Posso #Dirlo”. #Stefano De #Martino, #Bomba in #Arrivo. Per il conduttore inizia una nuova vita… -