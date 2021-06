Stefano Accorsi: Che stress scappare in Celebrity Hunted (Di venerdì 25 giugno 2021) Stefano Accorsi: «Fuggo dalla celebrità, ma solo per un po’» La Gazzetta dello Sport, pagina 45, di Francesco Rizzo. Un attore in cerca di anonimato. Non fugge dai fan o dai critici ma da investigatori che lo braccano, su e giù per l’Italia, per un paio di settimane. Fra reality, videogioco e ironia, è il format di Celebrity Hunted (da oggi su Prime Video le puntate finali) e, tra protagonisti, c’è Stefano Accorsi. Ma allora si affaccia il dubbio: per chi fa cinema non essere riconosciuti è sogno o incubo? «Mastroianni diceva che un attore è uno che sogna di essere amato e, quando diventa ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 25 giugno 2021): «Fuggo dalla celebrità, ma solo per un po’» La Gazzetta dello Sport, pagina 45, di Francesco Rizzo. Un attore in cerca di anonimato. Non fugge dai fan o dai critici ma da investigatori che lo braccano, su e giù per l’Italia, per un paio di settimane. Fra reality, videogioco e ironia, è il format di(da oggi su Prime Video le puntate finali) e, tra protagonisti, c’è. Ma allora si affaccia il dubbio: per chi fa cinema non essere riconosciuti è sogno o incubo? «Mastroianni diceva che un attore è uno che sogna di essere amato e, quando diventa ...

