Sorpresa Milan | Cutrone potrebbe vestire di nuovo la maglia rossonera!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 25 giugno 2021) Sarebbe un ritorno clamoroso, ma Patricktornare aldopo che negli ultimi anni ha girato diverse squadre. Wolverhampton, Fiorentina e Valencia tra le altre, con delle prestazioni e statistiche non all’altezza: 7 partite, 0 gol e 0 assist con il Valencia. Ora, è di proprietà del Wolverhampton matornare in Italia dal suo, quel club che lo ha lanciato e lo ha fatto conoscere al mondo., non solo ilsu di lui Sul classe ’98 però, non c’è solo il, ma anche un’altra squadra italiana: il Parma di ...