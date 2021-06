Sondaggi elettorali EMG, ancora giù, di mezzo punto, la Lega. Fdi si avvicina (Di venerdì 25 giugno 2021) Gli ultimi Sondaggi elettorali di EMG, di questa settimana, fotografano un panorama ormai consueto nell’ambito delle intenzioni di voto. Ovvero una situazione al vertice che vede il primo partito, la Lega, perdere gradualmente terreno, mentre incombono gli alleati di Fratelli d’Italia. Il partito di Salvini scende in questo caso di mezzo punto, al 20,8%, mentre quello di Meloni cresce del 0,4%. andando al 19,1%. Ora la differenza tra i due partiti, che altri istituti danno appaiai, è dell’1,7% per Emg. Dietro sono sempre più distanti PD, al 17,6% in crescita del 0,1%, e ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 25 giugno 2021) Gli ultimidi EMG, di questa settimana, fotografano un panorama ormai consueto nell’ambito delle intenzioni di voto. Ovvero una situazione al vertice che vede il primo partito, la, perdere gradualmente terreno, mentre incombono gli alleati di Fratelli d’Italia. Il partito di Salvini scende in questo caso di, al 20,8%, mentre quello di Meloni cresce del 0,4%. andando al 19,1%. Ora la differenza tra i due partiti, che altri istituti danno appaiai, è dell’1,7% per Emg. Dietro sono sempre più distanti PD, al 17,6% in crescita del 0,1%, e ...

Advertising

fanpage : Il PD torna in testa ai sondaggi elettorali dopo anni - elvamala : @matteosalvinimi Continua così che va bene... - elvamala : Sondaggi elettorali, il Pd torna a essere il primo partito dopo anni: scavalcata la Lega - Andyesti : @IoCivico @GiuseppeConteIT Bada che Di Maio si dimise non per i sondaggi, ma per le scoppole elettorali in serie - Grunf74 : Quindi ora che i sondaggi elettorali gli sono favorevoli, la pandemia ha rallentato, sono o più fighi, sono i migli… -