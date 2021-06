Soldi da Mosca alla Lega | al Metropol con Savoini c’era una spia di Vladimir Putin

(Di venerdì 25 giugno 2021) Identificati i tre protagonisti russi dell’incontro per finanziare il partito di Salvini: un emissario del ministro dell’energia, il manager di un oligarca nazionalista e un agente dei servizi

L'Espresso

Le email inedite dei commercialisti Lega, verifiche dei pm suidei parlamentari I fondi. Il ... Il centenario del profumo più famoso Chanel nº 5 l'odore degli imperi Dallarossa a Parigi ...... cioè le donne prendono in busta paga mediamente menodegli uomini di un quinto. Se poi il ... la legge nelle PA lo richiede Oggi esiste nel panorama dell'aziende pubbliche la legge Golfo -,...Cosa fu accordato all’incontro di Mosca? Al Metropol, si era parlato di come i personaggi presenti avrebbero gestito un affare di 65 milioni di dollari. Soldi che avrebbero dovuto finanziare la ...I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di torre del greco hanno arrestato per estorsione alessandro mosca, 43enne già ...