Sky rinnova l’offerta con 4 nuovi canali (Di venerdì 25 giugno 2021) Una cascata di serie tv e Sky si fa in quattro Il Messaggero, pagina 25, di Ilaria Ravarino. Quattro nuovi canali, “accesi” dal primo luglio, per rinnovare l’offerta Sky in un panorama televisivo digitale sempre più affollato di piattaforme dai prezzi competitivi e contenuti “in franchise” di richiamo globale. Saranno i neonati Sky Serie, Sky Documentaries, Sky Nature e Sky Investigation i nuovi contenitori che – senza incidere sul prezzo dell’abbonamento e in streaming su Now – cercheranno di ingolosire il pubblico della piattaforma fondata da Rupert Murdoch, con 3.000 ore di programmazione al mese e ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 25 giugno 2021) Una cascata di serie tv e Sky si fa in quattro Il Messaggero, pagina 25, di Ilaria Ravarino. Quattro, “accesi” dal primo luglio, perreSky in un panorama televisivo digitale sempre più affollato di piattaforme dai prezzi competitivi e contenuti “in franchise” di richiamo globale. Saranno i neonati Sky Serie, Sky Documentaries, Sky Nature e Sky Investigation icontenitori che – senza incidere sul prezzo dell’abbonamento e in streaming su Now – cercheranno di ingolosire il pubblico della piattaforma fondata da Rupert Murdoch, con 3.000 ore di programmazione al mese e ...

Advertising

Lupetto979 : @_RomamoR @putipo @Fabio_Cilia @ricciardirob76 Now è praticamente Sky, però la hai come app in streaming, scegli il… - AndreaAAmato : Sky rinnova l’offerta con 4 nuovi canali @SkyItalia #sky - tvzoomitalia : Sky rinnova l’offerta con 4 nuovi canali @SkyItalia #sky - MCalcioNews : Sky - Milenkovic non rinnova con la Fiorentina, ci pensa il West Ham - andreastoolbox : Messi rinnova col Barcellona per 2 anni: bomba di calciomercato dalla Spagna | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Sky rinnova Dove vedere Celebrity Hunted 2, streaming gratis puntate finali e diretta tv NOVE? Dove vedere Celebrity Hunted 2, streaming gratis e diretta tv Sky, Netflix o Amazon Prime Video? I ... Dopo 30 giorni, Amazon Prime si rinnova automaticamente a EUR 36,00/anno o EUR 3,99/mese . ...

Inter, per il futuro piace Raspadori: incontro con l'agente Ranocchia rinnova per un anno Non solo Raspadori, con Tullio Tinti si è parlato anche del futuro di Andrea Ranocchia . Il difensore classe 1888, in scadenza il 30 giugno, proseguirà la sua lunga ...

Sky rinnova l’offerta con 4 nuovi canali TvZoom Calciomercato, spauracchio United: perde Pogba di nuovo a zero? Le ultime. Rimane incerto il futuro di Paul Pogba, il centrocampista del Manchester United, che sta disuputando l’Europeo con la Francia, potrebbe lasciare la Premier League, sebbene da parte dei Red ...

Dall'Inghilterra - I Red Devils lavorano al rinnovo di Pogba Tante le ipotesi raccontate dagli operatori di mercato ma qualche ora fa dall’Inghilterra è arrivata una notizia che, se confermata, avrebbe il sapore della beffa. Paul Pogba, sogno mai nascosto da tu ...

Dove vedere Celebrity Hunted 2, streaming gratis e diretta tv, Netflix o Amazon Prime Video? I ... Dopo 30 giorni, Amazon Prime siautomaticamente a EUR 36,00/anno o EUR 3,99/mese . ...Ranocchiaper un anno Non solo Raspadori, con Tullio Tinti si è parlato anche del futuro di Andrea Ranocchia . Il difensore classe 1888, in scadenza il 30 giugno, proseguirà la sua lunga ...Le ultime. Rimane incerto il futuro di Paul Pogba, il centrocampista del Manchester United, che sta disuputando l’Europeo con la Francia, potrebbe lasciare la Premier League, sebbene da parte dei Red ...Tante le ipotesi raccontate dagli operatori di mercato ma qualche ora fa dall’Inghilterra è arrivata una notizia che, se confermata, avrebbe il sapore della beffa. Paul Pogba, sogno mai nascosto da tu ...