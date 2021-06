Sky | pacchetto calcio a 5€ al mese per tutti i clienti

(Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo aver perso la Serie A integralmente, Sky, dovrà accontentarsi di sole 3 partite (non le migliori) per giornata, e dunque si vede costretta a ridurre il costo dell’abbonamento mensile per i suoi. ti può interessare anche: “Sky presenta ricorso contro l’asse DAZN-TIM“ Sky, Il comunicato “Dal 1° ottobre il costo di Skyscende automaticamente a 5€ al. Inoltre, ti ricordiamo che, se hai o scegli Sky, dal 1 luglio al 30 settembre 2021, il costo di Skyè azzerato. Liberi di scegliereSe vorrai, dal 23 giugno fino al ...

Spread the love È arrivato anche l'annuncio ufficiale: cambia il prezzo per abbonarsi alCalcio di. Ecco tutti gli aggiornamenti A partire dal prossimo anno e per il triennio 2021 - 24, tutte le partite di Serie A saranno visibili in esclusiva su DAZN . Un colpo basso per ...Con soli 20 euro al mese gli abbonati con il profiloSmart potranno quindi vedere tutti i contenuti delCalcio e delTV, con i grandi show diUno, tra cui X Factor ...Sky ha comunicato il prezzo e la composizione del nuovo pacchetto Calcio, proprio mentre iniziano a filtrare gli obiettivi numerici di DAZN. Come molti lettori ormai sapranno le modifiche sono state i ...È arrivato anche l'annuncio ufficiale: cambia il prezzo per abbonarsi al pacchetto Calcio di Sky. Ecco tutti gli aggiornamenti ...