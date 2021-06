Simone, il consiglio al Milan: “Muani l’alternativa di Ibrahimovic. Su Adli…” (Di venerdì 25 giugno 2021) Marco Simone, ex attaccante del Milan, ha dato un consiglio al Milan per quanto riguarda il ruolo di terzo attaccante rossonero Leggi su pianetamilan (Di venerdì 25 giugno 2021) Marco, ex attaccante del, ha dato unalper quanto riguarda il ruolo di terzo attaccante rossonero

Advertising

nicolaf_ : @simone_dela @anna_pensil @OGiannino Guarda che Draghi è stato 'nominato'(grande fratello o isola dei famosi?) esat… - NicholasD_Altea : Carlo Pellegatti a @QSVS_Official ha parlato di Kolo Muani del Nantes su consiglio di Marco Simone come prospetto p… - manu_caprabz : @FiorettiSimone @brina_77 Grande Simone ottimo consiglio grazie amico un ottima serata. Sempre grande ?? - andyrox73 : @FiorettiSimone @brina_77 Grazie del consiglio lo leggerò volentieri e come anche il cartaceo e non il digitale .... buona serata Simone - breakingnewsit : Trends: buongiorno alessandro, Simone, Buongiorno Giulia, legge zan, Fulvio, Consiglio di Stato, Amici e Buongiorno Dany! -