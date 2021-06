Serie e film: cosa vedere questo weekend in tv. I consigli del regista Matteo Vicino su TPI (Di venerdì 25 giugno 2021) cosa vedere questo weekend IN TV: LA RUBRICA DI TPI Il serial assolutamente da vedere questa settimana è Omicidio a East Town (Sky), che nella quinta e sesta puntata comincia a tirare le fila di un andamento molto lento, da romanzo, ma propedeutico ad alcune scene di massima tensione. Confesso che non mi era mai capitato di arrovellare la mente nei possibili colpevoli in un prodotto seriale. Ed è ancora tutto da giocare, nella settimana puntata, la settimana prossima. Lì capiremo se stiamo parlando di una boiata con i fiocchi o di un capolavoro, perché lo spettatore sin ora è stato ingannato molto ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 giugno 2021)IN TV: LA RUBRICA DI TPI Il serial assolutamente daquesta settimana è Omicidio a East Town (Sky), che nella quinta e sesta puntata comincia a tirare le fila di un andamento molto lento, da romanzo, ma propedeutico ad alcune scene di massima tensione. Confesso che non mi era mai capitato di arrovellare la mente nei possibili colpevoli in un prodotto seriale. Ed è ancora tutto da giocare, nella settimana puntata, la settimana prossima. Lì capiremo se stiamo parlando di una boiata con i fiocchi o di un capolavoro, perché lo spettatore sin ora è stato ingannato molto ...

