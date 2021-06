Selfie e ddl Zan Che ci fa un ministro il grillino Patuanelli al centro sociale?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu – C’è unal. Ed è tutto un, un plauso, e ancora un, un plauso. E un applauso. IlStefano, titolare del dicastero delle Politiche Agricole, è apparso allo Spin Time Labs, palazzo occupato in via di S. Croce di Gerusalemme a Roma. Con lui si sono riuniti pure Alessandro Zan (Pd), ormai arcinoto firmatario dell’omonima legge, e Alessandra Maiorino, altra parlamentare pentastellata. L’evento è narrato da Repubblica con tono poetico, quasi ieratico. Nostalgico spartito woodstocchiano, dei tempi in cui certa ...