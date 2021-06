Scuola, Turi (Uil): "famiglie non spiino da buco serratura, ci sono organi collegiali" (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Le famiglie facciano le famiglie. Non possono spiare dal buco della serratura cosa avviene durante le ore di lezione. Il loro rapporto con la Scuola va gestito nei momenti istituzionali attraverso gli organi collegiali. La Scuola statale è l'unica che può consentire un dibattito plurale". Lo dice all'Adnkronos Pino Turi, segretario nazionale Uil Scuola, commentando il numero crescente di denunce da parte dei genitori sul gender in classe durante l'ora di educazione civica, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Lefacciano le. Non posspiare daldellacosa avviene durante le ore di lezione. Il loro rapporto con lava gestito nei momenti istituzionali attraverso gli. Lastatale è l'unica che può consentire un dibattito plurale". Lo dice all'Adnkronos Pino, segretario nazionale Uil, commentando il numero crescente di denunce da parte dei genitori sul gender in classe durante l'ora di educazione civica, ...

