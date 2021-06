Scarlet Nexus è ora disponibile su PC e console e un nuovo trailer celebra l'uscita (Di venerdì 25 giugno 2021) Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato l'arrivo di Scarlet Nexus per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Per l'occasione è stato anche pubblicato un trailer di lancio che mostra i due protagonisti in azione. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato. Scarlet Nexus è finalmente disponibile per Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Unitevi ai ranghi della "Forza di Soppressione Estranei", centro dei migliori guerrieri psionici, prendete il controllo di Yuito o Kasane e lanciatevi in un mondo di azione psicocinetica, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 giugno 2021) Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato l'arrivo diper PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Per l'occasione è stato anche pubblicato undi lancio che mostra i due protagonisti in azione. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato.è finalmenteper Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Unitevi ai ranghi della "Forza di Soppressione Estranei", centro dei migliori guerrieri psionici, prendete il controllo di Yuito o Kasane e lanciatevi in un mondo di azione psicocinetica, ...

