Sbarchi, il sindaco di Lampedusa: «Siamo soli. Il governo non risponde, parlano solo sui social» (Di venerdì 25 giugno 2021) "Siamo abbandonati. Manca una strategia sull'immigrazione". L'allarme viene dal sindaco di Lampedusa, Totò Martello. Che non è nuovo ad attacchi contro il governo, la politica e la "sua" sinistra. Che lo ha lasciato solo a gestire il corto circuito degli Sbarchi nell'isola. Ormai al collasso, anche se lui nega con ostinazione. "Oggi in Italia e in Europa si continua a fare un errore nell'impostazione dell'argomento. Parliamo solo di emergenza", dice il sindaco di Lampedusa, campione di buonismo e accoglienza senza se e senza ma.

