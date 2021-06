Sardegna, salva la figlioletta e le sue amiche in mare: si sente male e muore (Di venerdì 25 giugno 2021) Tragedia a Marina di Arbus, in Sardegna. Un uomo di 60 anni è morto dopo aver soccorso in acqua due ragazze e la figlia 13enne. Fernando Porcu – questo il nome della vittima – è stato colpito da un arresto cardiaco. Sardegna, salva la figlioletta e le sue amiche in mare: si sente male e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 25 giugno 2021) Tragedia a Marina di Arbus, in. Un uomo di 60 anni è morto dopo aver soccorso in acqua due ragazze e la figlia 13enne. Fernando Porcu – questo il nome della vittima – è stato colpito da un arresto cardiaco.lae le suein: sie L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

rtl1025 : ?? 65enne salva due giovanissime ragazze che stavano per affogare in #Sardegna. Ma poi, forse per la fatica, è morto… - cafifal : RT @fanpage: L’uomo, dopo essersi tuffato per aiutare le due giovani in difficoltà, ha avuto un malore ed è deceduto per arresto cardiaco h… - qn_giorno : #Sardegna Si tuffa tra le onde per salvare la figlia e due amiche, poi torna a riva e muore. - Lamusicamisalva : RT @rtl1025: ?? 65enne salva due giovanissime ragazze che stavano per affogare in #Sardegna. Ma poi, forse per la fatica, è morto per arrest… - aldera661 : RT @rtl1025: ?? 65enne salva due giovanissime ragazze che stavano per affogare in #Sardegna. Ma poi, forse per la fatica, è morto per arrest… -