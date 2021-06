Sardegna, papà muore di infarto dopo aver salvato la figlia in mare (Di venerdì 25 giugno 2021) L’uomo si è accasciato a terra dopo essere arrivato a riva. Il suo cuore non ha retto allo sforzo fisico di salvare la figlia e le amiche in baia delle onde del mare. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)Fernando Porcu, un uomo di 60 anni, è morto subito dopo aver portato in salvo sulla riva la figlia e due sue amiche che stavano per annegare in mare. È successo a Marina di Arbus, uno dei simboli più belli della Costa Verde della Sardegna che ogni anno, per le sue acque cristalline, attrae migliaia di turisti. Leggi anche -> Covid-19: ... Leggi su ck12 (Di venerdì 25 giugno 2021) L’uomo si è accasciato a terraessere arrivato a riva. Il suo cuore non ha retto allo sforzo fisico di salvare lae le amiche in baia delle onde del. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)Fernando Porcu, un uomo di 60 anni, è morto subitoportato in salvo sulla riva lae due sue amiche che stavano per annegare in. È successo a Marina di Arbus, uno dei simboli più belli della Costa Verde dellache ogni anno, per le sue acque cristalline, attrae migliaia di turisti. Leggi anche -> Covid-19: ...

Advertising

zazoomblog : Sardegna papà muore di infarto dopo aver salvato la figlia in mare - #Sardegna #muore #infarto #salvato - luciferaccent : Ragazzi ho un problema, una mia amica sta facendo la au pair in Sardegna e il papà della famiglia che la ospita l'h… - gvacekelly : mio fratello mi ha chiesto se volevo uscire con la sua compagnia ma non ho voluto perché ho vergogna mio papà: non… - Vane_Sardegna : @Peppe2379 Cuore di papà ?? - FratiAssisi : I frati minori e la “Casa Papa Francesco” ???? Mercoledì 9 giugno 2021 è stata firmata la convenzione tra la Provinci… -