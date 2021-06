Santa Teresa | un arcobaleno sulla spiaggia | Antonio e Roberto si promettono amore eterno

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Un colpo di fulmine otto anni fa ed oggi la promessa disu uno dei posti più romantici della città di Salerno. Come centinaia di innamorati, ancheSavarese eIngenito, originari di Solofra, in provincia di Avellino, hanno scelto ladia Salerno per la promessa di matrimonio, sotto gli occhi incuriositi delle persone presenti, divise nelle emozioni e nei sentimenti. Perché oggi nel 2021 c’è ancora chi guarda con pregiudizio all’tra due uomini. Belli, innamorati e ...