Sandro Bottega | «Non dobbiamo essere italiani solo quando vince la nazionale»

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 giugno 2021) Il mondo dell’enogastronomia sta attraversando un periodo di grande cambiamento, dovrà sapersi rinnovare rispondendo prontamente alle sfide che il complicato mercato in questo frangente richiede. Tante sono le aziende che dovranno fare i conti con il cambio generazionale per poter cogliere le opportunità che si presenteranno in questo nuovo scenario. L’innovazione e il marketing dovranno affiancare e talvolta superare la tradizione e la storia di troppe casate e di tante etichette coperte dalla polvere. Per capire quale visione di “fare impresa” puònte, ne ho parlato con, grande imprenditore del ...