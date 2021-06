San Francisco, Londra e New York i migliori hub FinTech nel mondo (Di venerdì 25 giugno 2021) Più dietro si classificano Montevideo (Uruguay), Hangzhou (Cina) e Riyadh (Arabia Saudita) che stanno velocemente risalendo la classifica. Così spiegano gli ideatori: “Due anni fa ci siamo posti la sfida di indagare dove sta avvenendo l’innovazione FinTech. Il risultato è stato quello di generare la prima classifica globale degli ecosistemi FinTech basata su dati concreti. E un modo semplice per scoprire da dove proviene l’innovazione”. Il FinTech si diffonde in tutto il mondo e il suo impatto sarà quello di garantire servizi come l’accesso ai servizi finanziari per milioni di persone, offrire velocità e semplicità a costi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 giugno 2021) Più dietro si classificano Montevideo (Uruguay), Hangzhou (Cina) e Riyadh (Arabia Saudita) che stanno velocemente risalendo la classifica. Così spiegano gli ideatori: “Due anni fa ci siamo posti la sfida di indagare dove sta avvenendo l’innovazione. Il risultato è stato quello di generare la prima classifica globale degli ecosistemibasata su dati concreti. E un modo semplice per scoprire da dove proviene l’innovazione”. Ilsi diffonde in tutto ile il suo impatto sarà quello di garantire servizi come l’accesso ai servizi finanziari per milioni di persone, offrire velocità e semplicità a costi ...

Advertising

Internazionale : Per combattere lo spreco di cibo, qualche anno fa è nato un progetto a San Francisco, in California, per vendere fr… - geronimoemili : San Francisco, Londra e New York i migliori hub FinTech nel mondo - BaastLilith : RT @radio_zek: Il #25giugno 1978 sfila per la prima volta al #Pride di San Francisco la bandiera arcobaleno, ideata da Gilbert Baker, diven… - naomiwestvalley : RT @auticomics: San Francisco - Scott McKenzie - fisco24_info : San Francisco, Londra e New York i migliori hub FinTech nel mondo: Il nuovo report Global Fintech Rankings di Finde… -