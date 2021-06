Saman Abbas, spunta la foto di un livido sulla guancia inviata al fidanzato: «È stato mio cugino» (Di venerdì 25 giugno 2021) Un livido sulla guancia. tra i video e i messaggi che Saman Abbas ha inviato al suo fidanzato c'è anche un selfie scattato da molto vicino dalla 18enne pakistana di Novellara, in... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 25 giugno 2021) Un. tra i video e i messaggi cheha inviato al suoc'è anche un selfie scattato da molto vicino dalla 18enne pakistana di Novellara, in...

