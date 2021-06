Salute mentale, D’Arrando (M5S): aumenta disagio psicologico. Potenziare supporto territoriale (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA, 25 GIU – “In occasione della seconda Conferenza Nazionale per la Salute mentale ricordiamo che la pandemia e le conseguenti restrizioni imposte per evitare la diffusione dei contagi, non solo hanno sconvolto la nostra quotidianità, ma hanno accentuato fortemente lo stress e il disagio psicologico di moltissime persone, soprattutto nei più fragili e nei giovanissimi”. Lo scrive su Facebook Celeste D’Arrando, deputata del Movimento 5 Stelle in commissione Affari Sociali. “Garantire il benessere psicologico della persona – prosegue – è quindi una questione centrale per i sistemi ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA, 25 GIU – “In occasione della seconda Conferenza Nazionale per laricordiamo che la pandemia e le conseguenti restrizioni imposte per evitare la diffusione dei contagi, non solo hanno sconvolto la nostra quotidianità, ma hanno accentuato fortemente lo stress e ildi moltissime persone, soprattutto nei più fragili e nei giovanissimi”. Lo scrive su Facebook Celeste, deputata del Movimento 5 Stelle in commissione Affari Sociali. “Garantire il benesseredella persona – prosegue – è quindi una questione centrale per i sistemi ...

Advertising

Radio1Rai : ??#ConferenzaNazionaleSaluteMentale Ministro @robersperanza: “Basta pazienti legati nei luoghi di cura della salute… - vaticannews_it : #25giugno Superare lo stigma con cui la malattia mentale marchia tante persone. È uno degli auspici che… - MinisteroSalute : Oggi, dalle ore 10, si apre la 2a Conferenza Nazionale per la Salute Mentale con gli interventi dei Ministri Robert… - wxlevs : ehi ehi… lo sapete che in una discussione è ridicolo puntualizzare sulla salute mentale di qualcuno? E poi vi asp… - Ale_Pedreschi : RT @CaritasRoma: «Favorire il pieno superamento dello stigma con cui è stata spesso marchiata la malattia mentale e far prevalere la cultur… -