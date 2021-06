Ronaldo miglior marcatore? Christin Sinclair lo stacca di 77 gol

(Di sabato 26 giugno 2021)di sempre con le nazionali maschili, ma una calciatrice fa meglio del portoghese. I numeri Contro la Francia Cristianoha raggiunto Ali Daei a quota 109 con la Nazionale, diventando ildi sempre insieme all’iraniano. Tuttavia, nel calcio femminilestraccia ogni record. L’attaccante canadese vanta infatti ben 186 gol con la maglia della Nazionale, addirittura 77 in più del centravanti della Juventus. Un numero probabilmente irraggiungibile per tutti, anche per l’uomo dei record ...

GoalItalia : 1?0?9? goal col Portogallo Cristiano #Ronaldo raggiunge Ali Daei: è il miglior marcatore di sempre con le nazional… - CB_Ignoranza : Cristiano Ronaldo è diventato il miglior marcatore nella storia delle nazionali eguagliando il record di 109 gol de… - OptaPaolo : 19 - Cristiano #Ronaldo ha eguagliato Miroslav #Klose come miglior marcatore nei due principali tornei internaziona…

Sui contagi in Inghilterra 'Abbiamo la doppia dose, siamo tranquilli...' Sui dubbi di formazione 'Siamo ...Euro 2020 Cristianomarcatore all - time: superato Platini 15/06/2021 A 17:45 Sulla vigilia 'E una vigilia come le altre, è una gara importante, contro una squadra difficile da ...Mancini non ha ancora deciso chi affiancherà in mediana Jorginho e Barella. Acerbi in difesa con Chiellini. In attacco Berardi-Immobile-Insigne ...