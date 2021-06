Romina Power | “Con Al Bano ero molto silenziosa | le cose le tenevo dentro”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 25 giugno 2021)non riesce a staccare il suo nome da Alma non le dispiace. Ospite a Oggi è un altro giorno appare sempre con lo sguardo pieno di gioia quando guarda le immagini con il suo ex marito. “Erano tempi in cui non stavo tanto male, stavo abbastanza bene” è la sua risposta ed è ovvio che nonostante tutto oggisia serena anche nel parlare del cantante e della sua vita prima della separazione. Si osserva in quelle immagini, perché è un tempo che è passato veloce: “Io ero spontanea al massimo, mi truccavo da sola e mi preparavo veloce. Enrico Coveri mi mandava i vestiti che mi stavano ...