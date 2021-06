Romagnoli-Milan: è rottura. Anche il difensore è vicino all’addio! Ci pensa la Lazio (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo Calhanoglu e Donnarumma, è vicino un altro addio in casa Milan. L’ex capitano rossonero, Alessio Romagnoli, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e non rinnoverà. Sicuramente non è stato un anno facile per lui, infatti dopo l’acquisto di Fikayo Tomori dal Chelsea, l’ex giocatore della Roma non ha trovato molto spazio. Questo Anche grazie all’ottima stagione di Simon Kjaer. Un amore dunque finito male, quello tra il difensore romano e il Milan che dopo 6 anni potrebbero dirsi addio. rottura Romagnoli-Milan, le possibili ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo Calhanoglu e Donnarumma, èun altro addio in casa. L’ex capitano rossonero, Alessio, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e non rinnoverà. Sicuramente non è stato un anno facile per lui, infatti dopo l’acquisto di Fikayo Tomori dal Chelsea, l’ex giocatore della Roma non ha trovato molto spazio. Questograzie all’ottima stagione di Simon Kjaer. Un amore dunque finito male, quello tra ilromano e ilche dopo 6 anni potrebbero dirsi addio., le possibili ...

loziobeppe : Per una volta sono arrivato prima degli insider. Piccole soddisfazioni ???? #LuisAlberto #romagnoli #calciomercato… - uccellloarrosto : Petagna vicinissimo al Milan . La Juventus vuole Romagnoli offerto Bernardeschi. l'Inter ha chiesto informazioni per Florenzi. - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato #Juventus e #Milan, #Svolta per il big in #Serie A | Due #Offerte sul #Piatto - acm_davide : RT @MilanNewsit: Il Messaggero - C'è anche il Milan su Luis Alberto: Romagnoli più conguaglio per arrivare allo spagnolo - pippoinzaghi_09 : RT @theMilanZone_: ??C'è anche il Milan su Luis Alberto: Romagnoli più conguaglio per arrivare allo spagnolo via @ilmessaggeroit -