"Romagna, finalmente un sorriso!". Domani sera l'esordio del nuovo spot durante la partita dell'Italia (Di venerdì 25 giugno 2021) ... su ammiraglie Rai e Canale 5, Italia 1, Rete 4, La7, TgCom24, nonché sui canali del digitale terrestre e satellitari (Italia 2, Canale 20, Focus, Cine 34, La7d, Sky Uno, Tv8, Cielo, Sky Tg 24, Real ... Leggi su chiamamicitta (Di venerdì 25 giugno 2021) ... su ammiraglie Rai e Canale 5,1, Rete 4, La7, TgCom24, nonché sui canali del digitale terrestre e satellitari (2, Canale 20, Focus, Cine 34, La7d, Sky Uno, Tv8, Cielo, Sky Tg 24, Real ...

Advertising

OldMoon27636529 : Emilia-Romagna FINALMENTE in zona bianca. Io: a casa con la gamba ingessata. Quest'anno Summer Time solo in HSM2. - MENUETTOit : #Food e #Music: Romagna, finalmente un sorriso, campagna di spot tv per la Riviera - CorriereRomagna : Romagna, finalmente un sorriso - - MENUETTOit : #Food e #Music: “Romagna, finalmente un sorriso!”. Domani sera l'esordio del nuovo spot durante la partita dell'Ita… - news_ravenna : 'Romagna, finalmente un sorriso', lo spot delle vacanze in riviera va in tv -