Roma su Kostic | Under la contropartita | affare da 25 milioni di euro

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #Roma, piace #Kostic - Calcio_Mercato7 : #Lazio: #Marusic dovrebbe rinnovare, i primi di luglio l'agente sarà a Roma per parlare col club. #Torreira: si pro… - B3ppe_malox : Pessina Kostic Raspadori Pellegrini L. Erano tutti colpi chiesti da Conte. Sentirete a breve parlare di Mancini de… - gabriel1919__ : @californiet @NaiveLeftist La Roma sta chiudendo Xhaka Rui Patricio e Kostic. 3 titolai all'euroepo. La lazietta invece? - ReTwitStorm_ita : Roma, #Contropartita #Tecnica per #Kostic: il nome -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Kostic

, Rui Patricio incanta e il Wolverhampton frena sulla cessione Sorpassoper, il re degli assist. Piace anche alla LazioCommenta per primo Laci prova per Filip. Come scrive Il Messaggero , i giallorossi sono pronti a inserire una contropartita all' Eintracht Francofote per abbassare la richiesta dei tedeschi per l'esterno ...La Roma è uno dei club italiani più attivi sul mercato in questo momento, i giallorossi sono vicini a Xhaka e Rui Patricio, ma lavorano anche per Il cartellino di Under per mettere le mani sull'attacc ...C’è fermento a Trigoria per l’arrivo di Josè Mourinho che a partire dal 6 luglio prenderà le redini della ...