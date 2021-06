Roma | lo scultore Amedeo Longo | “Pura violenza sulla mia porchetta”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 giugno 2021) “Sono rimasto un po’ interdetto perché si ritengono animalisti e non violenti ma quello che hanno fatto è”. Così all’Adnkronos, il giovaneche ha realizzato la statua della ‘’, una delle 8 opere del progetto Piazzene, al centro di numerose polemiche in questi giorni, che è stata oggetto di vandalismo ed è stata rimossa oggi per essere restaurata. “C’è stata una errata interpretazione della mia opera, cosa che non mi dispiace perché fa parte delle dinamiche dell’arte, ma la ‘’ è frutto dell’ironia, ...