Roma | la statua della porchetta finisce imbrattata dagli animalisti

(Di venerdì 25 giugno 2021), 25 giu — In America decapitano il monumento a Cristoforo Colombo, qui imbrattano la. E’ successo adove questa notte alcuni attivisti del gruppo animalista Alf hanno versato un barattolo di vernice rosso sangue sulla «discordia». Parliamola scultura posta in una piazza del rione Trastevere, nella Capitale, la cui apparizione aveva tanto aveva infiammato il dibattito nei giorni scorsi. Lavandalizzata dall’Alf Stamattina lasi è presentata così ai ...

Advertising

repubblica : Vandalizzata la statua della porchetta a Trastevere. I social ironizzano: 'Ma non ci si mette il ketchup! Quando im… - Corriere : Vandalizzata la statua dedicata alla porchetta a Trastevere - LaStampa : Roma, vandalizzata la contestata statua della porchetta a Trastevere - massimo15691 : #statuaporchetta #municipioI #trastevere rimossa stamattina.Ora se vogliamo investire denaro pubblico restauriamo… - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Roma, la statua della porchetta a #Trastevere scatena l'ira… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma statua

Il logo con la Madonna di Harissa Quanto al logo, esso rappresenta ladella Madonna di ... le parole commosse di un giornalista libanese, corrispondente dadell'agenzia governativa, che ha ...... presente alla cerimonia di inaugurazione della, che ricorda vagamente la mascotte di un ... Dopo la recente presentazione di , che ha visto le piazze dei centri storici diriempirsi di ...Vernice rossa sulla statua della ‘Porchetta’ a Trastevere. La statua, una delle 8 opere del progetto Piazze Romane, al centro di numerose polemiche in questi giorni, è stata oggetto di vandalismo. “L’ ...Un viaggio in bici di 700km da Treviso a Roma per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo i temi dell’inclusione sociale e della disabilità. È il terzo anno consecutivo che Bernardo Bernardini del ...