Roma, dalla Spagna: no secco per Borja Mayoral alle Olimpiadi (Di venerdì 25 giugno 2021) Borja Mayoral non potrà andare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la selezione a cinque cerchi della Spagna. Come riporta Marca, la Roma non avrebbe dato l'assenso al proprio attaccante affinché potesse unirsi alla nazionale iberica per i Giochi in Giappone. L'evento a cinque cerchi non è organizzato dalla Fifa e dunque i club non sono obbligati a concedere i giocatori ai rispettivi paesi.

