Rivoluzione Napoli, nuova maglia senza sponsor tecnico: verrà disegnata da Armani e prodotta da Onis (Di venerdì 25 giugno 2021) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club azzurro ha deciso di rinnovarsi: non verrà riconfermato l'accordo con la Kappa e la divisa avrà il marchio Napoli. Dopo l'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina degli azzurri, il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a rivoluzionare anche la maglia. Dopo diversi anni dunque non verrà confermato l'accordo con la Kappa che ha vestito finora il club partenopeo. Per il 2021-2022 il Napoli non avrà uno sponsor tecnico e sulla divisa ci sarà il marchio Napoli. Per quanto riguarda invece ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 giugno 2021) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club azzurro ha deciso di rinnovarsi: nonriconfermato l'accordo con la Kappa e la divisa avrà il marchio. Dopo l'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina degli azzurri, il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a rivoluzionare anche la. Dopo diversi anni dunque nonconfermato l'accordo con la Kappa che ha vestito finora il club partenopeo. Per il 2021-2022 ilnon avrà unoe sulla divisa ci sarà il marchio. Per quanto riguarda invece ...

