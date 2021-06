Rifiuti abbandonati in un'area di 7mila metri quadrati, blitz della guardia costiera (Di venerdì 25 giugno 2021) Discarica abusiva scoperta a Cupello dal personale dell'ufficio circondariale marittimo di Vasto, che negli ultimi giorni ha concluso un'importante attività di salvaguardia dell'ambiente. Grazie ai ... Leggi su chietitoday (Di venerdì 25 giugno 2021) Discarica abusiva scoperta a Cupello dal personale dell'ufficio circondariale marittimo di Vasto, che negli ultimi giorni ha concluso un'importante attività di salvadell'ambiente. Grazie ai ...

Advertising

NoiAretini : Cassonetti e rifiuti abbandonati, Siamo Montevarchi attacca: 'Dal sindaco solo trita demagogia' - mattinodinapoli : Regi lagni, rifiuti abbandonati negli alvei: scatta il sequestro - sudreporter : #terradeifuochi, non solo roghi: i Regi Lagni trasformati in discarica di #rifiuti speciali. L'indagine dei carabin… - primogiornale : Passeggiata ecologica organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione “Plastic Free”… - fcaras_fc : @Antonio_Decaro spero che ieri abbia potuto notare lo squallore, lo sporco, le strade impraticabili, il verde che n… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti abbandonati Rifiuti abbandonati in un'area di 7mila metri quadrati, blitz della guardia costiera I militari della guardia costiera intervenuti, dopo aver preso atto della natura dei rifiuti, hanno proceduto a riferire alla competente autorità giudiziaria degli accertamenti effettuati, essendo ...

Regi lagni, rifiuti abbandonati negli alvei: scatta il sequestro Tutti i rifiuti rinvenuti negli alvei impedivano il normale deflusso delle acque causando piccole esondazioni e l'inquinamento dell'ambiente circostante e in particolare dei campi coltivati paralleli ...

Regi lagni, rifiuti abbandonati negli alvei: scatta il sequestro ilmattino.it Portoferraio, 38 veicoli tra auto e moto trovati in una discarica abusiva Maxi operazione del nucleo della guardia costiera di Portoferraio che ha rinvenuto in una discarica abusiva oltre a cerchioni, batterie e 72 pali della luce anche circa 38 veicoli abbandonati. Sono st ...

Regi lagni, rifiuti abbandonati negli alvei: scatta il sequestro L'indagine è andata avanti per oltre un anno e si è scoperto che tre alvei del reticolo idrografico dei «regi lagni» erano divenuti nel tempo vere e proprie ...

I militari della guardia costiera intervenuti, dopo aver preso atto della natura dei, hanno proceduto a riferire alla competente autorità giudiziaria degli accertamenti effettuati, essendo ...Tutti irinvenuti negli alvei impedivano il normale deflusso delle acque causando piccole esondazioni e l'inquinamento dell'ambiente circostante e in particolare dei campi coltivati paralleli ...Maxi operazione del nucleo della guardia costiera di Portoferraio che ha rinvenuto in una discarica abusiva oltre a cerchioni, batterie e 72 pali della luce anche circa 38 veicoli abbandonati. Sono st ...L'indagine è andata avanti per oltre un anno e si è scoperto che tre alvei del reticolo idrografico dei «regi lagni» erano divenuti nel tempo vere e proprie ...