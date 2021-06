Repubblica Ceca colpita da un violento tornado: morti e feriti | video (Di venerdì 25 giugno 2021) Un violento tornado si è abbattuto sulle case del Sud-Est della Repubblica Ceca. Il video mostra tutta la furia dell'imponente ciclone che in queste ore ha devastato la vegetazione e distrutto interi edifici, tra cui una casa di riposo e lo zoo locale. «Purtroppo possiamo confermare che ci sono state delle vittime, ma non posso dirvi il numero esatto», ha detto all'Afp, la portavoce dei servizi di emergenza locali. Le prime stime parlano di150 feriti, ma all'ospedale di Hodonin il personale ha affermato di aver ricoverato circa 200 persone. Guarda tutti i video Usa, ... Leggi su panorama (Di venerdì 25 giugno 2021) Unsi è abbattuto sulle case del Sud-Est della. Ilmostra tutta la furia dell'imponente ciclone che in queste ore ha devastato la vegetazione e distrutto interi edifici, tra cui una casa di riposo e lo zoo locale. «Purtroppo possiamo confermare che ci sono state delle vittime, ma non posso dirvi il numero esatto», ha detto all'Afp, la portavoce dei servizi di emergenza locali. Le prime stime parlano di150, ma all'ospedale di Hodonin il personale ha affermato di aver ricoverato circa 200 persone. Guarda tutti iUsa, ...

