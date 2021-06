Renato Casaro | il fascino del manifesto

(Di sabato 26 giugno 2021) «Ho lavorato 50 anni per il cinema. Ho dipinto Sogni». Con queste semplici parole, la voce gentile dipresenta anche alla radio la grande mostra dedicata alla propria opera:. L’ultimo cartellonista del cinema. Treviso, Roma, Hollywood. Aperta lo scorso 13 giugno a Treviso (visitabile fino al 31 dicembre), la rassegna si snoda in tre spazi espositivi nella città veneta: l’appena restaurata Chiesa di Santa Margherita, il Complesso di San Gaetano (Museo nazionale Collezione Salce) e i … Continua L'articolo proviene da il

Advertising

PeccatoA : Fino al 31 dicembre 2021, a #Treviso si potrà visitare Renato Casaro. L’ultimo cartellonista del #Cinema. Treviso,… - icittadini : Renato Casaro. L’ultimo cartellonista del cinema. Treviso, Roma, Hollywood - PeccatoA : Fino al 31 dicembre 2021, a #Treviso si potrà visitare Renato Casaro. L’ultimo cartellonista del #Cinema. Treviso,… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: A Treviso una mostra su Renato Casaro, l'ultimo grande cartellonista del cinema. FOTO - _Strafanti : RT @SkyTG24: A Treviso una mostra su Renato Casaro, l'ultimo grande cartellonista del cinema. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Casaro

Il Manifesto

... oltre che presso il bookshop di Cinecittà si Mostra e sul sito di Skira, il volume vanta un'esclusiva copertina ideata e firmata per l'occasione dal maestro, celebre pittore e ...Nelle vetrine accanto alla casa sono stati installati due pannelli illustrati da«Ho lavorato 50 anni per il cinema. Ho dipinto Sogni». Con queste semplici parole, la voce gentile di Renato Casaro presenta anche alla radio la grande mostra dedicata alla propria opera: Renato Casar ...Lugo celebra Italo Zingarelli, storico regista e produttore cinematografico, noto anche con lo pseudonimo di Ike Zingarmann, considerato il padre artistico della coppia Bud Spencer-Terence Hill, di c ...