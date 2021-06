Regno Unito, le foto-scandalo del ministro della Salute immortalato con l’amante in pieno lockdown (Di venerdì 25 giugno 2021) Guai in vista per il ministro della Sanità britannico Matt Hancock immortalato insieme alla presunta amante tra i corridoi del ministero a Whitehall. Le immagini sono state pubblicate questa mattina dal Sun e risalirebbero al mese scorso. Si vede Matt Hancock con la sua advisor durante il lockdown decretato dallo stesso responsabile del dicastero che proibiva contatti extra familiari per contenere la pandemia. L’uomo che ha gestito la pandemia in Gran Bretagna viene ripreso mentre agguanta e bacia la sua più stretta consulente, la lobbista milionaria 43enne Gina Coladangelo: è uno scandalo che con ogni ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 giugno 2021) Guai in vista per ilSanità britannico Matt Hancockinsieme alla presunta amante tra i corridoi del ministero a Whitehall. Le immagini sono state pubblicate questa mattina dal Sun e risalirebbero al mese scorso. Si vede Matt Hancock con la sua advisor durante ildecretato dallo stesso responsabile del dicastero che proibiva contatti extra familiari per contenere la pandemia. L’uomo che ha gestito la pandemia in Gran Bretagna viene ripreso mentre agguanta e bacia la sua più stretta consulente, la lobbista milionaria 43enne Gina Coladangelo: è unoche con ogni ...

