Reggio Calabria | 450 milioni per la rivoluzione di centro e periferie Il Sole 24 Ore | “Museo del Mare | Alta Velocità e Ponte sullo Stretto | ecco il Piano”

(Di venerdì 25 giugno 2021) L’approfondimento del24 Ore su, sui progetti futuri riguardante lee il concetto di città diNonostante problemi annosi e passati, ma anche abbastanza recenti, una città come– che deve pensare al presente proprio per risolvere tali problematiche – ha l’obbligo di guardare al futuro con ambizione. Ed è la prospettiva con cui il24 Ore racconta i progetti della città dello, in un approfondimento dell’edizione odierna. Si fa riferimento ai lavori per migliorare le ...

Advertising

matteosalvinimi : Dopo anni di inutili attese, grazie al coraggio delle loro mamme, i bimbi autistici dell’associazione “Il volo dell… - matteosalvinimi : Ci vediamo oggi a Reggio Calabria, Condofuri e Siderno, mentre domani sarò dalle 9.30 a Lamezia Terme e alle 12.30… - matteosalvinimi : Dalla splendida Siderno (Reggio Calabria), una gioia e un dovere stare tra la gente: forza Calabria, la Lega c'è! - tempostretto : Un nuovo articolo: (Lipari, turista precipita in una scarpata e muore) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultim… - AFAntoAnt : RT @Giulio_Firenze: Ancora valori prossimi o superiori ai 40 °C in alcune zone del Sud. Gela e Noto 41,7 °C Lecce 40 °C (secondo giorno co… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria

Bollino rosso in 4 città Massimo rischio afa, per 4 città del sud Italia (Campobasso, Catania, Palermo e). Questi centri urbani sono infatti gli unici, tra 27 considerati, ...I parametri per la restituzione della TARI La città di Cinquefrondi , in provincia di, aderisce al protocollo d'intesa con la società Remunero che garantisce un premio agli utenti in ...I poliziotti, durante un controllo, hanno notato una beretta modello 70 sul sedile passeggero, adagiata su un foglio di giornale ...Sarebbero riusciti ad estorcere circa 13 mila euro ad un cinquantenne di Reggio Calabria, facendogli credere di essere candidato alle elezioni regionali del 2014. La scoperta, avvenuta casualmente nel ...