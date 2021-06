Razzismo | Alaba | «Ci inginocchieremo contro l’Italia | siamo tutti d’accordo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 giugno 2021) Nella conferenza stampa alla vigilia di Italia-Austria, ottavo di finale degli Europei in programma domani sera alle 21,(adesso al Real Madrid) ha parlato anche del Black Live Matters. Inginocchiarsi è un segnale chiaro. Lo faremo anchee ripeto: è un segnale per attirare l’attenzione disu questo argomento. Adesso si parla più died è positivo. Della partita ha detto: Quella di domani è una partita speciale per me, per la squadra e per tutta l’Austria. A Wembley ho ottimi ricordi, sarà una ...