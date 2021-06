Ravello Festival | De Luca contro Saviano | “Nessun martire”

(Di venerdì 25 giugno 2021) “C’è stata una polemica sgangherata in relazione adove si è montato un caso sul nulla e rispetto al quale la politica non c’entra niente”. Vincenzo De, governatore della Campania, ha dedicato un passaggio della sua diretta del venerdì alle polemiche sorte a seguito dello stop alla presenza dello scrittore Robertoal, con le conseguenti dimissioni del presidente della Fondazione, lo scrittore Antonio Scurati. “La cosa più imbarazzante è stata questa – ha spiegato De– si è verificata una diversità di opinioni tra il consiglio di amministrazione e ...

Il motivo alla base della tensione esistente va ricercato nell'esclusione di Saviano daldi, a suo dire decretata proprio dal governatore campano. Perché, tuttavia, ha scelto proprio ...... governatore della Campania, ha dedicato un passaggio della sua diretta del venerdì alle polemiche sorte a seguito dello stop alla presenza dello scrittore Roberto Saviano al, con le ..."C'è stata una polemica sgangherata in relazione a Ravello dove si è montato un caso sul nulla e rispetto al quale la politica non c'entra niente". Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha ded ...Parla di «polemica sgangherata», il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in relazione al festival di Ravello: «si è montato un caso sul nulla, rispetto al quale ...