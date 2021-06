"Ragioniamo su nuove zone rosse". Variante Delta, incubo in Italia: dal Cts la peggiore delle conferme. Chi rischia (Di venerdì 25 giugno 2021) L'Italia intera è da poco entrata in zona bianca e dal 28 giugno toglierà anche l'obbligo delle mascherine all'aperto, eppure il pericolo delle zone rosse è ancora dietro l'angolo. L'ipotesi avanzata da Franco Locatelli è di quelle che fanno raggelare il sangue: “Se necessario - ha dichiarato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico a SkyTg24 - vanno create delle zone rosse per fermare i cluster, come ad esempio è successo in Umbria quando si è verificata la diffusione della Variante brasiliana”. Quella Delta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) L'intera è da poco entrata in zona bianca e dal 28 giugno toglierà anche l'obbligomascherine all'aperto, eppure il pericoloè ancora dietro l'angolo. L'ipotesi avanzata da Franco Locatelli è di quelle che fanno raggelare il sangue: “Se necessario - ha dichiarato il coordinatore del Comitato tecnico scientifico a SkyTg24 - vanno createper fermare i cluster, come ad esempio è successo in Umbria quando si è verificata la diffusione dellabrasiliana”. Quella...

