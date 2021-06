Quanti 5 Stelle stanno con Manfredi dopo il terremoto Grillo-Conte (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle rischia di spaccarsi definitivamente dopo l’addio della parte legata a Casaleggio con Beppe Grillo da un lato e Giuseppe Conte dall’altro, a Napoli, sorge una domanda. Quanti napoletani che hanno votato i pentastellati sono pronti a seguire le indicazioni dell’ex premier e a votare Gaetano Manfredi, benedicendo il nuovo corso caratterizzato dall’alleanza con il Partito Democratico e il resto del centrosinistra? Questa mattina, sul Corriere del Mezzogiorno, è apparsa una percentuale che fa tirare all’ex rettore e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel giorno in cui il Movimento 5rischia di spaccarsi definitivamentel’addio della parte legata a Casaleggio con Beppeda un lato e Giuseppedall’altro, a Napoli, sorge una domanda.napoletani che hanno votato i pentastellati sono pronti a seguire le indicazioni dell’ex premier e a votare Gaetano, benedicendo il nuovo corso caratterizzato dall’alleanza con il Partito Democratico e il resto del centrosinistra? Questa mattina, sul Corriere del Mezzogiorno, è apparsa una percentuale che fa tirare all’ex rettore e ...

