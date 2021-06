Advertising

Marylena_88 : RT @sportface2016: #Psg, messo sotto contratto un altro #Mbappé: si tratta del fratello #Ethan - sportface2016 : #Psg, messo sotto contratto un altro #Mbappé: si tratta del fratello #Ethan - levii________ : RT @phenixfree: @theboss_1908 Vedo che il Bilan non è messo molto male…..ma i gonzi credono di essere il PSG, acronimo di PssonoSoloGonzare… - Cristoincroce1 : RT @phenixfree: @theboss_1908 Vedo che il Bilan non è messo molto male…..ma i gonzi credono di essere il PSG, acronimo di PssonoSoloGonzare… - lccatt : RT @phenixfree: @theboss_1908 Vedo che il Bilan non è messo molto male…..ma i gonzi credono di essere il PSG, acronimo di PssonoSoloGonzare… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg messo

Calcio News 24

... poco più della metà di quantoin preventivo. In una stagione con gli stadi vuoti e chiusi ... Al punto che oggi "19 club su 20 sono in vendita, e lo sarebbe anche ilse la Fifa non avesse ...L'Inter, da tempo, hagli occhi su Raspadori . L'affare non è semplicissimo ma ' in viale ... Insomma: bisognerà attendere, per esempio, il trasferimento di Hakimi alper una cifra intorno ai ...Il Paris Saint-Germain mette sotto contratto un altro Mbappé. Si tratta del fratello Ethan, classe 1998, che ha firmato un triennale fino al 2024 con il club parigino. Il futuro di Kylian, invece, res ...Il campione portoghese ha messo tutto in stand-by per dedicarsi all'Europeo, ma Mendes è al lavoro da mesi per trovare una via d'uscita che ora come ora appare più orientata verso il PSG che verso il ...