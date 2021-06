Proroga cartelle esattoriali | rottamazione e blocco licenziamenti | ecco cosa aspettarsi

(Di venerdì 25 giugno 2021) «La pandemia non è finita». Sono parole che oggi ha proferito Mario Draghi in relazione alla necessità di continuare ad avere prudenza nell'approccio al Covid. Dichiarazione che trova riscontro anche in quello che sarà un nuovo intervento del governo rispetto alla necessità di fronteggiare la crisi economica derivante dalla pandemia. Definizione dell'intervento del governo Draghi attesa prima del 30 giugno La definizione del provvedimento potrebbe arrivare entro martedì 29 giugno e le eventuali decisioni del Consiglio dei Ministri arriverebbero così prima del 30 giugno, data per la quale ad esempio è prevista la fine deldei ...

matteosalvinimi : Verso la proroga delle cartelle esattoriali al 31 agosto, con scaglionamento degli invii, e avanti con il rifinanzi… - papaopad : Stop cartelle esattoriali: proroga attesa nel Consiglio dei ministri del 29 giugno

...Con il tesoretto del decreto sostegni (meno di due milioni le imprese che hanno fatto domanda rispetto alle tre milioni preventivate) il governo studia unaal blocco dell'invio delle...Il governo è a lavoro su un decreto per per spostare il termine per l'invio delleesattoriali e per prolungare la Cig Covid per alcuni settori in crisi, come il tessile, ...inserire una...ROMA (ITALPRESS) - "Verso la proroga delle cartelle esattoriali al 31 agosto, con scaglionamento degli invii, e avanti con il rifinanziamento della legge Sabatini ...Cartelle esattoriali e fisco: la proroga. Stop a cartelle esattoriali, sono almeno 35.000.000 le cartelle destinate alle imprese e ai cittadini che sono sospese dall’8 marzo 202 ...