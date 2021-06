Pride Month su Netflix: i film e le serie da vedere in streaming (Di venerdì 25 giugno 2021) Netflix festeggia il Pride Month attraverso alcune immagini che celebrano i 16 migliori momenti di gioia queer e proponendo una raccolta di film e serie tv. Netflix, il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, per il Pride Month propone una raccolta di storie vere con protagoniste alcune icone LGBTQ+ e celebra 16 momenti di gioia queer attraverso le immagini di alcuni tra gli show più amati. Un amore segreto Racconta l'incredibile storia d'amore lunga quasi settant'anni di Pat Henschel e Terry Donahue, la giocatrice di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 giugno 2021)festeggia ilattraverso alcune immagini che celebrano i 16 migliori momenti di gioia queer e proponendo una raccolta ditv., il più grande servizio di intrattenimento indel mondo, per ilpropone una raccolta di storie vere con protagoniste alcune icone LGBTQ+ e celebra 16 momenti di gioia queer attraverso le immagini di alcuni tra gli show più amati. Un amore segreto Racconta l'incredibile storia d'amore lunga quasi settant'anni di Pat Henschel e Terry Donahue, la giocatrice di ...

Advertising

RollingStoneita : Miley Cyrus celebra il Pride Month cantando ‘Believe’ di Cher circondata da drag queen #23giugno - cinemaniaco_fb : ?????????????? Pride Month su Netflix: i film e le serie da vedere in streaming - chapmns : durante il pride month perché loro con 'look at you now look at me' intendevano: guardatevi allo specchio eterosess… - g0ldenwallsx : RT @patvoclo: louis il 28 giugno sarebbe perfetto farci uscire la canzone gay e rock che voglio per concludere il pride month e poi a lugli… - wireditalia : Batwoman, SpongeBob, Northstar, Lady Oscar, Sailor Uranus e Neptune, Birdo sono solo alcuni dei personaggi arcobale… -